- Ce mai poate fi spus dupa ce Rafael Nadal a cucerit cel de-al 14-lea titlu de la Roland Garros? Ce mai poate fi spus cand Rafael Nadal ii lasa in urma pe Federer și Djokovic la numarul de Grand Slam-uri? Un lucru este cert: ibericul este cel mai bun jucator de tenis din istorie, iar acest lucru ne-a…

- Rafael Nadal (35 de ani, locul 5 ATP) a caștigat al 14-lea titlu la Roland Garros! L-a invins in ultimul act pe norvegianul Casper Ruud (23 de ani, 8 ATP), scor 6-3, 6-3, 6-0. Ibericul a oferit un discurs plin de fair-play la final, evitand sa ofere un verdict cu privire la retragerea speculata de presa…

- Rafael Nadal, numarul 5 mondial, a castigat pentru a 14-a oara in cariera sa turneul de Mare Slem de la Roland Garros, in finala caruia l-a invins duminica in trei seturi, 6-3, 6-3, 6-0, pe norvegianul Casper Ruud (nr.8 ATP), prezent in premiera in ultimul act al unei competitii de o asemenea anvergura.

- Rafael Nadal și Casper Ruud se intalnesc azi, de la 16:00, in finala turneului masculin de la Roland Garros! Sambata, Iga Swiatek s-a impus la feminin. Rafa Nadal pornește ca mare favorit in finala de pe Philippe Chatrier, iar daca va obține victoria va ajunge la 14 trofee cucerite la Roland Garros.…

- Rafael Nadal a fost chinuit in de-a lungul carierei de sindromul Muller-Weiss, iar durerile s-au intensificat in ultima perioada. Intrebat ce ar alege intre titlul de la Roland Garros și un „picior nou”, ibericul a oferit un raspuns sincer inaintea finalei cu Casper Ruud.

- ​Rafael Nadal și Novak Djokovic au oferit un adevarat recital in noaptea de marți spre miercuri, cei doi mari rivali avand pasaje fantastice de meci pe Philippe Chatrier. Ibericul a avut caștig de cauza, scor 6-2, 4-6, 6-2, 7-6(4), la capatul unui meci care a ridicat in picioare in mai multe randuri…

- Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) s-a calificat, miercuri seara, in turul III la Roland Garros, dupa o victorie in minimum de seturi reușita in fața francezului Corentin Moutet (23 de ani, 139 ATP). Ibericul s-a impus dupa doua ore și 12 minute, scor 6-3, 6-1, 6-4. De 13 ori campion la Paris, Nadal incepe…