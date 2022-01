Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal a calificat controversa din jurul lui Novak Djokovic drept „un circ" și a glumit spunand ca ar prefera ca numarul unu mondial sa nu joace la viitorul Australian Open. Djokovic a fost eliberat luni din detenție in Australia, dupa ce a caștigat in instanța contestația anularii vizei sale,…

- Rafael Nadal a reacționat promt la situția în care se afla Novak Djokovic, cel care a câștigat procesul privind anularea vizei de intrare în Australia.Instanta din Melbourne a revocat, luni, anularea de catre autoritatile federale australiene a vizei de intrare în tara…

- World tennis number one Novak Djokovic was released from Australian immigration detention on Monday after winning a court challenge to remain in the country to pursue his bid for a record 21st Grand Slam title at the upcoming Australian Open, according to Reuters. Judge Anthony Kelly ruled the federal…

- Tenismanul australian Nick Kyirgios a declarat ca ar fi un "dezastru" pentru Australian Open daca la editia din acest an nu va fi prezent niciunul dintre membrii asa-numitului "Big Three", grupul celor trei mari vedete din tenisul mondial, compus din elvetianul Roger Federer, spaniolul Rafael Nadal…

- Organizatorii australieni nu aveau luni nicio noutate privind participarea tenismanului sarb Novak Djokovic, liderul mondial, la turneul ATP Cup sau la Australian Open, primul Grand Slam al anului, in timp ce jucatorii au inceput sa soseasca la Sydney pentru competitia masculina pe echipe care deschide…

- Deși nu a mai jucat un meci oficial de la Wimbledon 2021, Roger Federer ar putea rata și ediția din 2022 a turneului. Elvețianul se recupereaza dupa o operație la genunchi și nu va juca cu siguranța la început de sezon, dupa cum a declarat chiar el într-un interviu acordat ziarului Le Matin.Elvetianul…

- Benoit Paire este cunoscut în circuitul ATP pentru gesturile sale controversate. În cazul obligativitații vaccinarii pentru a participa la Australian Open, francezul susține ca nu-l intereseaza decizia luata pentru neimunizați.Tennis Australia înca negociaza regulile care vor…

- Daniel Andrews, seful statului Victoria, a anuntat ca sportivii nevaccinati nu vor primi viza pentru a participa la Australian Open 2022. Novak Djokovic refuza sa spuna daca s-a vaccinat. Sportivii nevaccinati nu vor primi viza pentru a participa la Australian Open, a anuntat seful statului Victoria,…