- Juan Martin Del Potro este primul jucator calificat in finala de simplu masculin la US Open 2018, argentinianul beneficiind de abandonul liderului ATP Rafael Nadal, care a acuzat dureri la genunchiul drept, anunța Mediafax. Juan Martin Del Potro, locul 3 ATP, ajunge, astfel, in finala, cu un singur…

- Roger Federer si Novak Djokovic vor evolua intr-o echipa la turneul de tenis Laver Cup. Cei doi rivali si fosti lideri mondiali vor face parte din echipa Europei ce va juca contra celei a Restului Lumii la competitia ce se va disputa in perioada 21-23 septembrie, la Chicago.

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: In turul anterior, John Isner a ieșit invingator in confruntarea dintre cei mai buni jucatori de serviciu de la acest turneu. El l-a invins pe Milos Raonic dupa patru seturi, doua dintre ele decise la tiebreak. In penultimul act, americanul il intalnește pe Kevin…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, detinatorul trofeului, a fost eliminat miercuri in semifinale la Wimbledon de sud-africanul Kevin Anderson, 2-6, 6-7 (5-7), 7-5, 6-4, 13-11, dupa un meci de 4 ore si 17 minute, informeaza Agerpres. Federer, 36 de ani, numarul 2 mondial, in cursa pentru cucerirea celui…

- WIMBLEDON 2018. Meciul zilei la Wimbledon este cel dintre Rafael Nadal si Juam Martin Del Potro, programat sa inceapa in jurul orei 17.00, ora Romaniei. Nadal il conduce pe oponentul sau argentinian cu 10-5 la intalniri directe, pe iarba are 2-0, insa argentinianul nu este in niciun caz atat de usor…

- Rafael Nadal (32 de ani), favorit 2 la Wimbledon, a reușit sambata, in timpul meciului caștigat in fața lui Alex De Minaur (19 ani, 80 ATP), una dintre cele mai spectaculoase lovituri de la ediția din acest an a turneului londonez. Ibericul a reușit un "tweener" superb cu care l-a surprins pe mai tanarul…

- Federer l-a intrecut, duminica, in finala, pe canadianul Milos Raonic, locul 35 ATP si cap de serie numarul 7, cu scorul de 6-4, 7-6 (3), dupa 79 de minute de joc. Acesta a fost primul turneu disputat de elvetianul de 36 de ani dupa cel de la Miami, din martie, In urma succesului de duminica, Federer…

- Spaniolul Rafa Nadal, 32 de ani, locul 1 ATP, și austriacul Dominic Thiem, 24 de ani, locul 8, joaca azi in finala turneului de la Roland Garros. Meciului incepe la ora 16:00 și este liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. liveSCORE de al 16:00 Rafael Nadal - Dominic Thiem Rafa Nadal este pentru…