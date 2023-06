Stiri pe aceeasi tema

- Ramasa fara atacant dupa plecarea lui Karim Benzema, Real Madrid a confirmat luni transferul unui fotbalist care vine sub forma de imprumut de la o echipa care a retrogradat in liga secunda a Spaniei.

- Fran Garcia, primul transfer realizat de Real Madrid in aceasta vara, a fost prezentat astazi la sediul din Valdebebas, in prezența președintelui Florentino Perez și a unei „armate” de jurnaliști. Intr-o perioada marcata de multiple schimbari la nivelul lotului, vicecampioana Spaniei le-a prezentat…

- Clubul spaniol de fotbal Celta Vigo a anuntat, sambata, despartirea de antrenorul portughez Carlos Carvalhal, dupa ce echipa a inregistrat o serie de esecuri pe final de sezon in La Liga, fiind la un pas de retrogradare, informeaza AFP. CITESTE SI Dat afara de la Inter Miami chiar inainte de…

- Kylian Mbappe, Neymar și legenda braziliana Ronaldo se numara printre cei care și-au aratat sprijinul pentru Vinicius Junior intr-o noua controversa iscata de manifestarile de rasism din La Liga.Atacantul lui Real Madrid a fost supus la mai multe insulte josnice din tribune in timpul unui meci din…

- FC Barcelona a facut un nou pas spre castigarea campionatului de fotbal al Spaniei, invingand-o cu 1-0 acasa pe Atletico Madrid, duminica, in derby-ul etapei a 30-a. Golulul victoriei a fost inscris de Ferran Torres in minutul 44. De menționat ca arbitrul a aratat unsprezece cartonase galbene, zece…

- Real Madrid a invins-o usor pe Celta Vigo cu 2-0 sambata, pe Santiago Bernabeu, si a revenit provizoriu la 8 puncte de liderul FC Barcelona, care primeste duminica vizita lui Atletico Madrid in derby-ul etapei a 30-a din La Liga, informeaza AFP.Marco Asensio a deschis scorul in minutul 42, dupa o…

- Revenit dupa o pauza de 13 luni, in urma accidentarii grave suferite la genunchiul drept, Ianis Hagi (24 de ani) e curtat de Celta Vigo, locul 12 in prima liga spaniola. Club care spera sa-l cumpere de la Glasgow Rangers cu numai 3,5 milioane de euro. Cand s-a accidentat, in ianuarie 2022, Ianis Hagi…

- Tanarul atacant Alvaro Rodriguez a ales sa reprezinte Uruguay la nivel international. El avea ar fi putut opta si pentru nationala Spaniei. Vestea ca Alvaro Rodriguez, in varsta de 18 ani, care are dubla nationalitate, a decis sa reprezinte Uruguay la nivel international a fost anuntata miercuri de…