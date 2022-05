Raed, el este CHESTORUL MICROFON!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat marti ca in urma gasirii unui microfon in biroul secretarului de stat Raed Arafat, Parchetul General a efectuat o verificare. „Pe acest subiect nu as putea comenta mai mult, insa va pot asigura ca acordam sprijin unitatilor de parchet in desfasurarea…

- De la bun inceput trebuie precizat ca nu folosesc actuala funcție a chestorului de poliție, Marius Florin Mihaila – cea de imputernicit inspector general al Inspectoratului General pentru Imigrari – pentru ca oricum nu va mai sta prea mult pe ea! Aceasta fiind insa oricum ultima grija a ”milițianului”…

- Aproape 10.000 de ucraineni au intrat, din momentul atacului forțelor ruse și pana vineri la pranz, in Romania, dintre care 7.000 au ramas in țara noastra, a precizat ministrul de Interne, Lucian Bode. „La frontiera cu Ucraina, total persoane care au tranzitat prin cele șase puncte de trecere a frontierei…

- In ultimele 24 de ore au intrat in Romania 10.624 de cetațeni ucrainieni, iar dintre ei, 3.3360 au și parasit țara. Doar 11 au solicitat azil in Romania, a declarat ministrul de Interne, Lucian Bode.

- Mai multi prefecti si sefi ai inspectoratelor de urgenta din judete aflate la granita cu Ucraina au explicat, pentru Libertatea, ca inca nu au niciun plan cu privire la primirea de refugiati ucraineni, pe fondul tensiunilor din regiune și al riscului unei agresiuni militare rusești. In urma cu o saptamana,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a ajuns la Constanța, unde a participat la festivitatea de inaugurare a celor cinci noi ambarcațiuni intrate in dotarea Garzii de Coasta și a inmanat pavilioanele comandanților fiecarei nave. La coborarea din mașina, ministrul a avut parte de ajutor in a-și imbraca…