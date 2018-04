Stiri pe aceeasi tema

- Pianistul Horia Mihail pleaca din nou la drum intr-un turneu national extraordinar. In perioada 9 aprilie – 7 mai va sustine 18 recitaluri in 17 orașe din țara. Pianul calator ediția a opta marcheaza 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, prilej cu care Horia Mihail a pregatit o serie de piese…

- JYSK Romania, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decoratiuni si textile, parte a grupului scandinav JYSK Nordic, va inaugura joi cel de-al 56-lea magazin din tara la Giugiu, cu o suprafata totala de 1.220 de metri patrati. ’’Suntem bucurosi ca ajungem in Giurgiu si speram ca locuitorii…

- Cu aplicatia de e‑hailing Clever Taxi App aveti acces la cel mai mare numar de soferi de taxi intr‑un singur loc, deci puteti gasi in scurt timp o masina. Puteti folosi aplicatia chiar si atunci cand calatoriti prin tara pentru ca este valabila in 20 de orase din Romania. Puteti chema un taxi in: Iasi,…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 22 martie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un nou concert simfonic sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijata de Matei Pop, avandu-l ca solist pe Razvan Dragnea (pian). In program: Ludwig van Beethoven - Uvertura la Coriolan, op.…

- Kaufland Romania va suporta toate costurile de alimentare ale clientilor sai, posesori de vehicule electrice, in toate cele 20 de statii din parcarile magazinelor sale, in contextul in care partenerul acestui proiect, Renovatio,va introduce de la 19 martie un sistem de tarifare al serviciului de…

- Accesul pacienților cu hepatita C la tratamentul fara interferon a fost simplificat și clarificat. Protocolul de prescriere a acestor tratamente acordate gratuit pacienților cu Hepatita C, in baza contractelor cost-volum-rezultat derulate de CNAS pana la finalul lunii mai 2018, a fost modificat…

- Retailerul online de carte Libris.ro a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de 31,2 milioane de lei, in crestere cu 14% fata de anul anterior, iar valoarea medie a unei comenzi a crescut cu 20% fata de 2016, pana la pragul de 70 lei, informeaza compania. Cele mai vandute categorii de…

- Unitatea Militara 0991 Bucuresti a atribuit recent contracte de furnizare combustibil pentru turboreactoare de aviatie tip Jet A1 pe aeroporturile Bucuresti ndash; Baneasa, Arad, Oradea, Mihail Kogalniceanu ndash; Constanta, Satu Mare, Baia Mare, Targu Mures, Iasi, Suceava, Craiova, Bucuresti Otopeni,…