Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Ionel, directorul general al companiei de stat Unifarm, este urmarit penal și a fost plasat sub control judiciar de catre DNA pentru cinci infracțiuni de corupție. El este acuzat ca a cerut 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract de achiziție de echipamente de protecție, in timpul…

- „Sunt nevinovat si astept sa pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt", a transmis pentru MEDIAFAX Adrian Ionel. Citeste si: Directorul UNIFARM, acuzat de DNA ca a cerut mita 760.000 de euro in plina pandemie de COVID. Spaga negociata la restaurant La randul sau, ministrul…

- Directorul general al Companiei Nationale Unifarm SA, Adrian Ionel, respinge acuzatiile de coruptie, printre care luare de mita si abuz in serviciu, facute de DNA la adresa sa, in cazul echipamentelor medicale importate de statul roman din Turcia. "Sunt nevinovat si astept sa pot convinge…

- Directorul Unifarm, Adrian Ionel, a reacționat la acuzația DNA ca a luat mita 760.000 euro: „Sunt nevinovat si astept sa pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt”. „Sunt nevinovat si astept sa pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt”, a transmis Adrian Ionel. La randul sau, ministrul…

- Informație de ultima ora dupa bomba DNA. Nelu Tataru , ministrul Sanatații a solicitat intrunirea de urgența a Consiliului de Administrație in vederea luarii deciziilor care se impun in cazul directorului general al SC Unifarm SA, Adrian Ionel, in urma comunicatului Direcției Naționale Anticorupție.Procurorii…

- Alina Pușcaș, o alta vedeta Antena 1 confirmata cu COVID-19, se afla internata in spitalul mobil al Armatei, amplasat la Otopeni, fiind asimptomatica. Alina Pușcaș, prezentatoarea show-ului ”Te cunosc de undeva”, a facut dezvaluiri despre momentele prin care trece: „M-am trezit ceva mai devreme pentru…

- Fostul Ministru al Sanatații, Florian Bodog, a facut, pe Facebook, un apel pentru a ajuta medicii și asistentele de la Spitalul Suceava, care au fost parasiți de autoritațile de la nivel local și central."APEL UMANITAR pentru și catre colegii medici și asistenți medicali! In aceasta…

- De profesie imunolog, șeful clinicii OncoGen din Timișoara are un trecut controversat: aseara a anunțat, cu fast, ca “avem vaccinul”. Cu ce s-a mai laudat fostul consilier prezidențial in ultimul deceniu și cum l-a scapat Direcția Naționala Anticorupție.Aseara, Antena 3 a titrat, mare, “Avem vaccinul!…