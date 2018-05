Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, luni, ca dispeceratul integrat SMURD - Ambulanta - ISU din Capitala este aproape finalizat, iar mutarea in noul sediu se va face in maximum zece zile. "Avem o cladire ultramoderna si pot sa spun ca suntem in finalul pregatirilor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat joi seara, la evenimentul intitulat Gala Elitelor Medicale Transilvane, ca nu ar trebui sa fie nevoie de doctorat pentru a putea preda in invatamantul universitar."Este momentul sa recunoastem aspectele care trebuie…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat, a anuntat, miercuri, la Cluj, ca Inspectoratul General de Aviatie va fi dotat cu circa zece elicoptere de cautare-salvare si de interventie montana. "Acum va porni licitatia…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, considera ca este importanta cresterea veniturilor personalului de sanatate, insa susține delimitarea sectorului privat de cel public si stabil...

- Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, vrea sa fie interzisa promovarea în public a tigarilor electronice. ”Noaptea trecuta, pasajul Universitatii (din Bucuresti - n.r.) era fara reclamele la tutun…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, joi dimineata, ca in judetul Covasna, in zona Baraolt, exista in continuare riscul de rupere a digului, desi apele sunt in scadere, si ca in localitatea Capeni s-a reusit cu greu evacuarea unei mici

- O ambulanta SMURD care transporta un pacient a fost implicata, sambata, intr-un accident rutier la Rasnov. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) din Brasov spun ca pacientul nu a fost afectat in urma accidentului insa trei paramedici au suferit traumatisme.

