Raed Arafat: Lansăm Ghidul Pentru Situaţii de Criză Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat sambata Ghidul Pentru Situatii de Criza , cu rol de pregatire si preventie, in scopul reducerii riscului in cazul dezastrelor, ghid ce cuprinde informatii dedicate situatiilor de urgenta, despre dezinformare sau despre protectia cibernetica si urmeaza sa fie distribuit indeosebi populatiei din zona rurala. ‘Astazi o sa lansam, in ultima zi a saptamanii, un ghid, care este Ghidul pentru Situatii de Criza. De ce nu de urgenta? Pentru ca el include mai mult decat situatiile de urgenta civile, include si informatii despre dezinformare,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

