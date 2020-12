Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat , a explicat, la Antena 3, motivele pentru care autoritatile romane au decis suspendarea zborurilor intre Romania si Marea Britanie precum si ce se va intampla cu pacientii care se infecteaza cu noua tulpina de COVID-19, depistata in Regatul Unit. "Zborurile intre Marea Britanie si Romania se suspenda incepand de luni, ora 19.00, iar persoanele care intra in Romania venind din Marea Britanie incepand de la miezul noptii de duminica intra in carantina de 14 zile. Sunt masuri preventive, luate dupa discutii cu prim-ministrul interimar. Masurile…