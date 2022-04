Stiri pe aceeasi tema

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, exclude ideea de a sustine "distrugerea" actualului sistem de urgenta din Romania, el elogiindu-l pe seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, pentru modul in care a pus la punct acest sistem, potrivit News.ro.

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, invoca "o zicala de afara" care arata ca in Unitatea de Primiri Urgente vezi simptomele si semnele unui sistem sanitar care are probleme si le rezolvi in cadrul sistemului. "Aglomeratia din UPU este simptomul si semnul care este aratat…

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) din MAI, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat joi, la Brasov, ca nu vede niciun motiv pentru o eventuala integrare a SMURD in Ministerul Sanatatii (MS), demers care nu ar face decat "sa slabeasca sistemul si sa strice ce s-a construit".

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca Romania a catagrafiat peste 400.000 de locuri de cazare pentru persoanele care fug din calea razboiului din Ucraina, unele fiind puse la dispozitie voluntar, altele contra cost. Arafat precizeaza ca la nivelul Guvernului se…

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca nu se poate vorbi de o criza umanitara pe partea Romaniei si a recomandat cetatenilor sa nu mai vina cu mancare pentru refugiati deoarece exista riscul sa ramana nefolosita sau sa se strice. El precizeaza ca au fost gasite…

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat marti, la Antena 3, ca Romania trimite medicamente in Ucraina la cererea guvernului ucrainean si se pregateste pentru a primi refugiati.

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat vineri ca anul trecut personalul de la serviciile de ambulanta a depasit nivelul din 2012, de cand numarul angajatilor a fost in scadere.

