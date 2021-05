Stiri pe aceeasi tema

- S-a stins Radu Ciobotea, jurnalist, scriitor și profesor, la nici 61 de ani. Radu Ciobotea era absolvent al Facultații de Litere din cadrul UVT (1984), a fost redactor la publicațiile Flacara, Expres Magazin și Evenimentul zilei. Ca redactor-șef, a condus postul de televiziune TvT 89, saptamanalul Banațeanul…

- Fostul coleg al lui Michael Jordan a publicat fotografii cu fiului sau, inclusiv imagini din copilaria sa. In postarea de pe Facebook, Pippen a precizat urmatoarele:"El nu a lasat niciodata aceasta patologie sa-i afecteze moralul: Antron a ramas intotdeauna pozitiv si a muncit din greu si sunt atat…

- Doliu in lumea muzicala dupa ce artistul Nelu Ploieșteanu s-a stins din viața. El se afla la Terapie Intensiva de cateva saptamani la Spitalul Floreasca din București. Artistul a fost infectat cu virusul Sars CoV-2, prezenta mai multe comorbiditați care i-au inrautațit situația. Nelu Ploieșteanu, pe…

- Cel mai scund barbat din lume, Khagendra Thapa Magar, a atras atenția la nivel internațional, dupa ce a intrat in Cartea Recordurilor ca fiind unul dintre cei mai scunzi oameni. Acesta a suferit de o boala crunta și s-a stins din viața. Cați ani avea cand a murit.

- Feature: Nicolae Tomescu http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2015/06/16-iun-2015-Fila-de-calendar-Nae-Ionescu-N-Tomescu.mp3 Pe numele sau Nicolae C. Ionescu, s-a nascut in 4/16 iunie 1890, la Braila. In timpul studiilor liceale (orasul natal), s-a apropiat de cercul socialist, intalnindu-se…

- Pentru cei mai mulți dintre noi, primavara inseamna flori, soare, trezirea la viața a naturii. Exista insa și oameni pentru care iarna, frigul, gheața reprezinta o binefacere și o metoda de a-și imbunatați viața.

- Comandorul George Chirica s a stins din viata. In anul 1992, a absolvit Academia Navala "Mircea cel Batran".In anul 2016, Comandorul George Chirica a primit "Emblema de onoare a Fortelor Navale", in anul 2019, a primit "Emblema de Onoare a Statului Major General", in anul 2020, "Emblema de onoare a…

- Gabriel Tepelea – istoric literar, scriitor si om politic – s-a nascut la 6 februarie 1916, in comuna Borod, judetul Bihor. Si-a facut studiile liceale la Oradea, dupa care a urmat cursurile Facultatii de Litere si Filosofie, Sectia Filologie romanica, la Cluj, absolvind in 1937, potrivit dictionarului…