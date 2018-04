Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider politic al sarbilor bosniaci Radovan Karadzic a cerut luni judecatorilor internationali anularea verdictului din 2016 prin care a fost gasit vinovat de genocid si alte atrocitati, precum si rejudecarea cazului, transmite dpa. "Va cerem sa anulati un verdict nedrept si sa ordonati…

- Fostul lider politic al sarbilor bosniaci Radovan Karadzic va comparea luni din nou in fata judecatorilor internationali de la Haga, in urma apelului inaintat impotriva condamnarii sale in prima instanta, in 2016, la 40 de ani de inchisoare pentru genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii,…

- Șase din zece francezi spun ca sunt "nemulțumiți" de activitatea lui Emmanuel Macron, la un an dupa alegerea acestuia in fruntea statului, potrivit unui sondaj IFOP-FIDIAL pentru "Paris Match", Sud Radio și CNEWS publicat miercuri.

- Pe ce loc se afla Bucureștiul in topul internațional al calitații vieții din orașe. Viena este și in 2018, pentru cel de-al noulea an consecutiv, orașul cu cea mai ridicata calitate a vieții din lume, arata studiul anual ”Quality of Living 2018”, realizat de biroul de consultanța Mercer (care are sediul…

- Se pare ca dormitul in patul puterii creeaza vise similare chiar in cazul unor personaje totalmente diferite. Dar, nu stiu cum, iata cum apare, dupa aproape o generatie, ideea asta cu „Romania lider regional in Europa de Sud-Est“.

- Conflictul din estul Ucrainei este printre cele mai grave de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, din punctul de vedere al numarului de victime, potrivit unui raport publicat joi de Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (UN OCHA), relateaza site-ul agentiei Tass. "Conflictul…

- Tribunalul bosniac pentru crime de razboi a confirmat marti acuzatia de genocid formulata impotriva fostului sef al politiei sarbilor bosniaci din timpul razboiului, in legatura cu masacrul de la Srebrenica, in care au murit aproape 8000 de barbati si baieti musulmani si care este considerat cea…