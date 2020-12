RADET Constanta: Lucrarea de pe strada Spiru Haret din Medeea a fost finalizata

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarea de avarie inregistrata pe reteaua de transport in zona bd. I.C. Bratianu si zona Depozite a fost finalizata si a inceput incarcarea instalatiei.Estimam ca in jurul orei 17:00 intreaga zona afectata de avarie va beneficia de caldura si apa calda de consum.Pentru orice disfunctionalitate constatata…

- Lucrarea de avarie inregistrata pe reteaua de transport in zona Inspectoratul Judetean de Politie si intersectia Capitol a fost finalizata si a inceput incarcarea instalatiei."Estimam ca in jurul orei 17:00 intreaga zona afectata de avarie va beneficia de caldura si apa calda de consum.Pentru orice…

- Lucrarea de avarie din zona bd. Lapusneanu a fost finalizata. In jurul orei 21:00 intreaga zona afectata de avarie va beneficia de caldura si apa calda.Lucrarea de avarie inregistrata pe reteaua de transport in zona bulevardul Lapusneanu intersectie cu strada Bucuresti a fost finalizata si a inceput…

- Aseara, in jurul orei 21.00, primarul municipiului Constanta, a postat pe pagina sa de Facebook, o conducta ruginitaAseara, in jurul orei 21.00, primarul municipiului Constanta, a postat pe pagina sa de Facebook, o conducta ruginita, care arata ca si cand ar fi stat direct in pamant, fara vreo protectie…

- Asociatiile de proprietari raman fara apa calda si caldura din cauza problemelor financiare generate de neincasarea serviciilor prestate unor asociatii de proprietari.Intrucat R.A.D.E.T. se confrunta cu probleme financiare generate de neincasarea serviciilor prestate unor asociatii de proprietari, ii…

- Reprezentantii RADET Constanta ii asigura pe abonatii afectati ca echipele sale de interventie depun toate eforturile necesare repornirii instalatiilor in cel mai scurt timp."Ca urmare a executarii unor lucrari pe reteaua de transport a agentului termic, in vederea pregatirii infrastructurii de termoficare…

- Zona centrala a municipiului Constanta este afectata de necesitatea efectuarii unor lucrari de pregatire pentru sezonul receCa urmare a executarii unor lucrari pe reteaua de transport a agentului termic, in vederea pregatirii infrastructurii de termoficare pentru sezonul rece, R.A.D.E.T. Constanta aduce…

- Nu se furnizeaza energie termica pentru preparare apei calde de consum, in data de 6 octombrie 2020, incepand cu ora 2.00, la punctele termice 30, 31, 33, 35, 37 si 38.Ca urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de RADET Constanta, nu…