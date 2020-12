RADET Constanta: Avarie in zona Far

In urma unei avarii aparute pe reteaua de transport, nu se pot asigura servicii de termoficare la PT 149, 150, parte din zona Far.Ca urmare a aparitiei unei avarii pe reteaua de transport a agentului termic primar, nu se pot asigura serviciile de termoficare la PT 149, 150, parte din zona Far. Va asiguram ca echipele noastre de interventie depun toate eforturile necesare repornirii instalatiilor in cel mai scurt timp.Va multumim de intelegere si cerem scuze consumatorilor nostri afectati de acea ...