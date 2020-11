Rabla pentru electrocasnice începe în decembrie. Valoarea unui voucher dacă schimbi televizorul sau frigiderul Programul „Rabla pentru electrocasnice” are un buget total de 40 de milioane de lei și va permite utilarea caselor cu aparate electrocasnice de ultima generație, pentru cel puțin 100.000 de romani. Angajații de la Permise Suceava ascundeau mita in ligheane galeți și pereți. S-a gasit un milion de euro Rabla pentru electrocasnice 2020 a introdus in lista echipamentelor finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) patru produse care nu au existat in edițiile anterioare: aspiratoare, uscatoare de rufe, laptopuri și tablete. Germania vrea un acord UE prin care toate stațiunile de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

