- Un numar de 73.358 de vouchere au fost aprobate in etapa a doua a Programului "Rabla pentru Electrocasnice" din acest an, iar lista cu solicitantii avizati a fost publicata, luni, pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), informeaza institutia, intr-un comunicat de presa. Conform…

- Sumele care nu se consuma in sesiunea prezenta a programului „Rabla pentru electrocasnice” vor fi realocate pentru o noua editie, in aceasta vara, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, scrie Agerpres. „Suntem in a doua etapa, in care…

- Etapa a doua a programului Rabla pentru electrocasnice demareaza vineri, dupa ora 10.00, urmand a fi generate vouchere pentru televizoare, laptopuri si tablete, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu. Bugetul alocat este de 30 de milioane de lei, iar pentru a cumpara un televizor nou se poate…

- Ministerul Mediului a anuntat marti ca programul „Rabla pentru electrocasnice”, care incepe vineri, 14 mai, se va desfasura in trei etape. Potrivit ministrului Tanczos Barna, bugetul alocat in 2021 este de 75 de milioane de lei, fiind cel mare de pana acum. Sunt eligibile noua categorii de produse:…