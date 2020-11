Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban atrage atenția ca deși avem cazuri de infectare cu coronavirus numarul acestora nu este unul mare iar ritmul de creștere al numarului de infectari nu e unul accelerat la fel ca in alte țari europene. Totodata, el a precizat ca sunt luate in calcul anumite restricții, insa atunci…

- Alexandra Dinu are varsta de 39 de ani (n. 3 ianuarie 1981), dar nu iși arata deloc varsta. Pentru aceasta parte ca timpul s-a oprit in loc, fotografiile actuale dezvaluindu-i frumusețea exact ca a unei puștoaice de liceu. Este cunoscuta in Romania pentru postul de prezentatoare de televiziune. Dar,…

- Lungmetrajul spaniol „Amigo”, regizat de Oscar Martin, este caștigatorul Dracula Trophy, a ediției din acest an a festivalului internațional de film fantastic, Dracula Film Festival. Caștigatorii premiilor oferite in cele patru secțiuni competiționale au fost anunțați in cadrul Galei de Decernare a…

- Premiile Uniunii Teatrale din Romania (UNITER) vor fi decernate in cadrul unei gale organizate luni, 21 septembrie, la Teatrul de Vara din Parcul “Nicolae Romanescu” din Craiova. Marele eveniment va incepe la ora 22,30.

- Premierul Ludovic Orban a fost miercuri protagonistul unui episod amuzant, dupa ce a primit o sticla uriașa de vin la un eveniment organizat de Ambasada Austriei in Romania.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale ."Nu pot sa beau sticla asta singur”, le-a spus…

- In 2018 s-a facut un clasament al celor mai bune orașe din Romania. S-a ținut cont de costurile de trai, siguranța, curațenia, liniștea și transportul. Clasamentul plasa orașul Brașov pe primul loc și Alexandria pe ultimul. Orașele din Romania in care merita sa traiești, de fapt Clasamentul se baza…

- TOP-ul salariilor din Romania a fost realizat in funcție de trei indicatori: salariu net, rata somajului și numarul de pensionari ce revin unui salariat. Pe locul 1 se situeaza Bucureștiul iar pe ultimul județul Teleorman. Potrivit graficul, celor trei indicatori (valabili la jumatatea acestui an, potrivit…