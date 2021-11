Qualcomm anunta planuri de extindere dincolo de piata de smartphone-uri, planuri care includ, printre altele, procesoare de desktop pe scara larga si cipuri pentru industria auto. Cel mai mare producator de chipset-uri pentru smartphone-uri va dezvolta cipuri pentru BMW, care le va folosi pe seria “Neue Klasse”, ce urmeaza sa intre pe piata in 2025. Masinile BMW vor folosi cipurile Qualcomm atat pentru a comunica cu centrele de date, cat si pentru a “vedea” in toate directiile, cu ajutorul unui sistem de computer vision. Pe de alta parte, compania americana va lua mai in serios piata procesoarelor…