Optimismul directorilor generali din Romania privind evoluția economiei romanești s-a redus dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, potrivit ediției revizuite in aprilie a sondajului CEO Survey 2022, realizat de PwC Romania. Astfel, procentul celor care mizeaza pe o accelerare a creșterii PIB național a scazut in aprilie la 34%, de la 59% la ediția din ianuarie a raportului, in timp ce ponderea respondenților care se așteapta la o incetinire a creșterii economice s-a dublat, de la 26% la 54%.