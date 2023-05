Putregaiul din MAI. Abuzuri inimaginabile asupra polițiștilor Povestea in care unui polițist i-a fost inventat un dosar penal de catre șeful poliției, iar o polițista, chemata ca martor, a fost agresata, ranita și inchisa forțat de doi indivizi de la Controlul Intern al IPJ Gorj, este absolut halucinanta, dar spune totul despre putregaiul din MAI. Polițista a depus plangere penala impotriva celor […] The post Putregaiul din MAI. Abuzuri inimaginabile asupra polițiștilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Reprezentantii Sindicatului Europol reactioneaza marti, dupa ce in spatiul public au aparut informatii potrivit carora o politista din cadrul IPJ Gorj a fost agresata de doi colegi ai sai de la Compartimentul Control Intern. Sindicalistii ii acuza pe cei doi de ”comportament infractional” si sustin…

- O polițista din Negomir ar fi fost agresata fizic de doi colegi din Rovinari. Procurorii din Targu Jiu au declanșat o ancheta. Cei doi ar fi efectuat o ancheta la sediul Poliției Rovinari. Ei strangeau probe care vizau un alt om al legii și o petrecere din Ranca. La aceasta ar fi participat polițiști,…

