Președintele rus Vladimir Putin urmeaza sa devina din nou tata, potrivit nzherald.co.nz. In octombrie, el va implini 70 de ani. Potrivit presei, el așteapta o fetița care ii va fi daruita de iubita sa, Alina Kabaeva, in varsta de 39 de ani, cu care se presupune ca ar mai avea și alți copii. Se presupune ca Alina, medaliata olimpica cu aur, are patru copii cu liderul rus, dar cei doi nu au confirmat oficial niciodata. Sursele spun ca ar avea doua gemene de șapte ani, nascute langa Lugano in Elveția in februarie 2015. Cei doi ar mai avea și doi fii. Este notoriu faptul ca Putin disprețuiește intrebarile…