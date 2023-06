Putin spune că în iulie va amplasa arme nucleare în Belarus Putin spune ca in iulie va amplasa arme nucleare in Belarus. Rusia va incepe sa mute arme nucleare tactice in Belarus in iulie – luna cand este programat la Vilnius si summitul NATO, potrivit unui transcript al Kremlinului, ce reda inceputul discutiilor pe care Vladimir Putin le-a avut vineri, la Soci, cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko. „Dupa cum stiti, la 7-8 iulie vom finaliza pregatirea instalatiilor relevante si vom incepe imediat activitatile legate de desfasurarea armelor pe teritoriul dumneavoastra. Asadar, totul este conform planului, totul este stabilit”, i-a spus Vladimir Putin… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

