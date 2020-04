Putin și Stalin, “sfinții” pictați pe pereții noii Catedrale Militare ridicate lângă Moscova Biserica Militara ridicata intr-un parc cu tematica militara de langa Moscova va avea pereții decorați cu chipurile lui Vladimir Putin, Iosif Stalin și Serghei Șoigu (ministrul Apararii), scrie The Moscow Times.Catedrala Forțelor Armate, care, dupa finalizare,va fi una dintre cele mai inalte catedrale de rit ortodox din lume, ar urma safie deschisa pe 9 mai, de Ziua Victoriei, cand Rusia marcheaza 75 de ani de lavictoria impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial.Tot pe 9 mai urma sa aiba loc marea parada militara din Piața Roșie din Moscova, insa aceasta a fost amanata, dupa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

