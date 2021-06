Putin: Procesele geopolitice devin tot mai turbulente

Procesele geopolitice devin tot mai turbulente in lume, in ciuda unor semnale pozitive, iar erodarea dreptului international continua, a afirmat presedintele rus Vladimir Putin intr-un mesaj video adresat participantilor la Conferinta privind Securitatea Internationala de la Moscova, postat miercuri pe site-ul Kremlinului, relateaza versiunea in engleza a agentiei ruse de presa TASS.



"Din pacate, procesele geopolitice devin tot mai turbulente, in ciuda unor semnale pozitive izolate. Erodarea dreptului international continua de asemenea. Incercarile de a folosi forta pentru promovarea…