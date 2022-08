Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin l-a demis pe comandantul Flotei Rusiei din Marea Neagra, amiralul Igor Osipov, dupa exploziile devastatoare de la baza aeriana din Crimeea. Igor Osipov ocupa aceasta funcție din 2019.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a aterizat, vineri, in statiunea Soci, din sudul Rusiei, la Marea Neagra, unde va purta discutii cu omologul sau rus, Vladimir Putin, relateaza CNN. Potrivit unui anunț facut de Kremlin, cei doi lideri planuiesc sa discute in detaliu subiectele cooperarii dintre…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a inlocuit un important comandant militar in estul Ucrainei in urma pierderilor teritoriale majore suferite in fata Rusiei, relateaza dpa, citata de Agerpres. Zelenski l-a demis pe Hryhoriy Halahan din functie si l-a numit in locul sau pe Viktor Horenko. General…

- Nu sunt informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, a declarat șeful CIA, William Burns, scrie BBC. In ultima perioada au existat tot mai multe speculatii neconfirmate in presa conform carora Putin, care implineste 70 de ani in acest an, ar putea fi bolnav de cancer. William…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea” in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran. „As vrea sa va…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a demis, duminica seara, pe șeful serviciului securitații interne (SBU), Ivan Bakanov, prietenul sau din copilarie, și pe procurorul general, Irina Venediktova, figura devenita foarte cunoscuta in ultimele luni, care se ocupa de investigarea crimelor de…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a eliberat pe Dmitri Rogozin din funcția de director al Roscosmos, agenția spațiala rusa, potrivit unui decret postat pe site-ul Kremlinului. In locul lui a fost numit Iuri Borisov, care a fost pana acum vicepremier. Acesta a preluat funcția de viceprim-ministru responsabil…

- O racheta ruseasca a lovit pentru a doua oara o nava comerciala, aflata sub pavilionul Republicii Moldova, in Marea Neagra. Nava avea la bord produse petroliere, scrie presa ucraineana, potrivit site-ului deschide.md. Nava a fost lovita in timpul unui atac aerian asupra regiunii Odessa, de o aeronava…