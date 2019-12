Putin face anunţul şocant care va schimba lumea radical: arme pentru "noi principii fizice" şi roboţi de luptă ''Anul care vine trebuie sa incepem sa configuram programul statal de inarmare pana in anul 2033 si programul de dezvoltare a complexului militar industrial'', sarcina principala fiind ''imbunatatirea caracteristicilor cantitative si calitative ale armelor si echipamentelor militare'', a spus Putin in timpul reuniunii Consiliului de Securitate al Rusiei.



''Este vorba despre modele moderne si de avangarda de arme de inalta precizie si mijloace de aparare aerospatiala, aplicarea activa a tehnologiilor inteligentei artificiale in crearea produselor militare'', a indicat liderul de la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ''Anul care vine trebuie sa incepem sa configuram programul statal de inarmare pana in anul 2033 si programul de dezvoltare a complexului militar industrial'', sarcina principala fiind ''imbunatatirea caracteristicilor cantitative si calitative ale armelor si echipamentelor militare'', a spus Putin…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucici, a declarat joi în cadrul unei conferințe de presa ca țara sa nu va adera nici la Alianța Nord-Atlantica (NATO), nici la Organizația Tratatului Securitații Colective (CSTO), informeaza agenția rusa de presa TASS. „Nu ne vom schimba politica fața de…

- Rusia a inceput marti o noua serie de exercitii de anvergura in Marea Neagra, la care participa cel putin zece nave de razboi, precum si aviatia stationata in Crimeea (peninsula ucraineana anexata in ma...

- Fortele militare straine aflate in prezent in Siria care opereaza fara autorizarea guvernului presedintelui Bashar al-Assad trebuie sa se retraga din aceasta tara, a declarat presedintele Rusiei, Vladimir...

- Toate fortele militare straine aflate in prezent in Siria care opereaza fara autorizarea guvernului presedintelui Bashar al-Assad trebuie sa se retraga din aceasta tara, a declarat sambata presedintele Rusiei, Vladimir Putin, informeaza EFE. "Toti cei care se afla ilegal pe teritoriul…

- Rusia ajuta China sa construiasca un sistem de avertizare în cazul atacurilor cu rachete, ceva ce doar Rusia și Statele Unite dețin în acest moment, a spus joi președintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza Reuters. ”Acesta este un lucru serios care va crește în mod drastic…

- Vladimir Putin (foto: Financial Times) Directorul Agentiei Nationale Spatiale Roscom, a Federatiei Ruse, a declarat recent, preluat de agentia de stiri TASS, ca dupa finalizare cosmodromul Vostocinai, din Extremul Orient al Rusiei, va primi numele presedintelui Vladimir Putin. Dmitri Rogozin a mai precizat…

- Cel putin sapte persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un camion, sambata, in nordul Rusiei, informeaza agentia de presa Tass, potrivit mediafax.ro.