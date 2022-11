Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin va organiza o intalnire operationala cu membrii permanenti ai Consiliului de Securitate, saptamana viitoare, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia de presa rusa TASS. De asemenea, potrivit Moscow.Kremlin.Putin, emisiunea…

- 'Plecam de la principiul ca situatia se va stabiliza si ca vom putea dezvolta aceste zone intr-un mod pasnic'', a sustinut Putin la o intalnire cu cadre didactice transmisa de televiziunea rusa.Dupa o serie de infrangeri drastice suferite in ultimele saptamani de trupele ruse in urma contraofensivelor…

- In timpul primului discurs in care s-a adresat națiunii de cand a lansat razboi in Ucraina, Vladimir Putin a declarat ca a semnat un decret prinvid mobilizarea parțiala in Rusia, insa Kremlinul omite sa specifice, inclusiv pe site-ul sau , care este conținutul celui de-al șaptelea paragraf in care se…

- Razboiul din Ucraina și sancțiunile care au urmat nu au reușit sa cimenteze verticala puterii Rusiei sau sa unifice grupurile politice și de afaceri influente ale țarii. Daca Vladimir Putin ar fi obținut victoria rapida pe care se baza in mod clar cand și-a lansat „operațiunea militara speciala”, și-ar…