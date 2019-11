Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Valeriu Steriu, a declarat, luni, ca nu a fost nicio surpriza intrarea presedintelui partidului, Viorica Dancila, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale. "Nu a fost niciun fel de surpriza intrarea in turul doi. Stiam ca exista toate resursele necesare si de-a lungul…

- Valeriu Steriu, purtatorul de cuvant al PSD, a comentat in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX” rezultatele oficiale parțiale, publicate de Biroul Electoral Central, dupa numararea a 95 la suta din voturi. Viorica Dancila a obținut 23,45% din voturi, iar in turul doi și-ar dori o dezbatere alaturi…

- Purtatorul de cuvant al PSD Valeriu Steriu s-ar aratat mulțumit de votul din Diaspora, sperand ca de acum inainte subiectul va fi inchis.„Este o lege buna, este o lege care implica un efort bugetar masiv, dar care se merita. Speram ca acest subiect cu Diaspora sa fie inchis și in mod real…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Valeriu Steriu, anunța ca PSD e extrem de mulțumit de scorul obținut de Viorica Dancila la alegerile prezidențiale și susține ca in PSD va avea loc o analiza pentru turul II.Citește și: Date de ULTIM MOMENT - Cu ce scor l-a ZDROBIT Dancila pe Iohannis in Botoșani…

- Declarații la sediul PSD, dupa aflarea rezultatelor din primul tur al prezidențialelor. Conform rezultatelor partiale BEC, Viorica Dancila a intrat în turul II, alaturi de Klaus Iohannis.

- "Au fost primite si inregistrate 2.000 de plicuri cu voturi prin corespondenta pentru turul doi, ele vor fi desigilate abia in seara zilei de 24 noiembrie, dupa ora 21,00. In cazul in care pe buletinul de vot optiunea pe care a selectat-o alegatorul nu se regaseste in turul doi, adica candidatul…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Valeriu Steriu, susține ca in programul de guvernare al PNL nu vor fi preluate 22 de masuri implementate in timpul guvernarii PSD.”Impactul programului de guvernare PNL in agricultura: ATENTIE! Dispar programe importante: A. Programul National de…

- Primele nume anuntate si primele masuri anuntate de catre acest Cabinet monocolor par mai degraba sa duca spre o directie in care nu vom vota un astfel de Guvern, declara la RFI purtatorul de cuvant al PSD, Valeriu Steriu. El amai spus ca PSD este ”putin nedumerit” ca presedintele Klaus Iohannis a intrerupt…