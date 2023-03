Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Guvernului au anuntat ca proiectul de plafonare a pretului RCA pregatit la propunerea Autoritatii de Supraveghere Financiara nu se afla pe ordinea de zi a sedintei de vineri a Executivului intrucat a fost retras de ASF. Daniel Apostol a fost intrebat, vineri, la Prima News, de ce a fost…

- Proiectul privind plafonarea prețurilor la polițele de RCA dupa falimentul Euroins trebuia sa intre azi, 24 martie, pe ordinea de zi a Guvernului, insa Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) l-a retras, dupa mai multe critici din piața. „In privința proiectului de plafonare a prețului RCA pregatit…

- Proiectul de plafonare a tarifelor RCA pe sase luni elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si pus in dezbatere publica de Ministerul Finante a fost retras de ASF, nefiind inclus pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de vineri. ”In urma observatiilor care s-au facut (…) proiectul a…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara ia in calcul o plafonare a tarifelor RCA, dupa scandalul din ultimele zile privind cresterile de pana la 40-. Daniel Apostol, purtator de cuvant al ASF: „Noi am observat emotia fireasca din piata cu privire la majorarea tarifelor de referinta pentru RCA. Va sesizez…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat joi despre majorarea preturilor la politele RCA ca autoritatea responsabila este ASF si cu siguranta, zilele urmatoare Autoritatea va analiza si va lua deciziile care se impun intr-un astfel de context.Purtatorul de cuvant al Guvernului…

- Nici nu am intrat in anul prezidențiabil 2024, ca politicienii romani au inceput deja sa testeze apele și sa arunce sageți. La PNL este adus in discuție Nicolae Ciuca, chiar daca in jurul sau planeaza unele controverse. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti in emisiunea Talk…

- Pensionarii cu venituri pana la 1.608 lei vor beneficia, de la 1 ianuarie 2023, de medicamente compensate in procent de 90%. „S-a aprobat astazi hotararea de Guvern pentru aprobarea unor acte normative privind programul de compensare cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionari,…

- Guvernul a decis, miercuri, ca pensionarii cu venituri pana la 1.608 lei sa beneficieze, de la 1 ianuarie 2023, de medicamente compensate in procent de 90-, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. "S-a aprobat astazi hotararea de Guvern pentru aprobarea unor acte normative privind…