Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca dupa data de 15 mai toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatii publice inchise si in transportul in comun, potrivit stirileprotv.ro. ,,Am decis astazi ca, dupa data de 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie…

- Președintele a anunțat ca dupa data de 15 mai, vom putea circula liberi. De asemenea toata lumea va fi obligata sa poarte maști de protecție in spațiile publice inchise, dar și in transportul public in comun. ”Am vazut o noua intalnire pentru a incepe sa detaliem ce am anunțat ieri, așa numitul plan…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca, și duoa data de 15 mai, toți romanii vor fi obligați sa poarte maști de protecție in spațiile inchise și cand se folosește transportul in comun. ”Dragi romani, asa vom arata dupa 15 mai (n.r. – presedintele purta o masca de protectia) in spatiile publice inchise…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat astazi ca din 15 mai toți romanii vor fi obligați sa poarte masca in spațiul public și pe transportul in comun. “Dragi romani, așa vom arata dupa 15 mai in spațiile publice inchise și atunci cand folosim transportul public in comun. Am decis astazi ca toata lumea…

- Klaus Iohannis a anunțat astazi faptul ca masca chirurgicala de protecție va deveni obligatorie in Romania dupa 15 mai. „Masura nu este limitata in timp și vom putea renunța la purtarea maștii poate la anul, atunci cand nu va mai exista riscul infectarii” a precizat președintele Klaus Iohannis. „Purtarea…

- Autoritatile locale din municipiul Buzau au decis in cadrul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta purtarea obligatorie a mijloacelor de protectie a gurii si a nasului in toate mijloace de transport in comun si in toate locurile publice, potrivit news.ro.Potrivit deciziei Comitetului…

- Purtarea mijloacelor de protectie a gurii si nasului este, incepand de luni, obligatorie in toate locurile publice inchise din judetul Botosani, decizia fiind luata de Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, potrivit news.ro.”Ieri, 05.04.2020, in cadrul sedintei Grupului de suport…

- Consiliul Local Siret a hotarat, in data de 5 aprilie a.c., ca purtarea maștii de protecție este obligatorie in spațiile publice de pe raza orașului Siret – magazine, piețe, farmacii, instituții publice etc., precum și in preajma acestora și in zonele aglomerate in care distanța de protecție ...