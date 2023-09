Punerea in siguranța a barajului Taul Mare de la Roșia Montana: drumul de acces in zona va fi amenajat. Valoarea investiției Drumul de acces spre Taul Mare de la Roșia Montana va fi amenajat, printr-o investiție de peste 1,6 milioane de lei. Primaria Roșia Montana a lansat pe 1 septembrie, in SEAP, o licitație pentru execuția lucrarilor de prima urgența pentru punerea in siguranța a barajului lacului de acumulare Taul Mare. Valoarea totala estimata a lucrarilor este […] Citește Punerea in siguranța a barajului Taul Mare de la Roșia Montana: drumul de acces in zona va fi amenajat. Valoarea investiției…