- Doua vești uluitoare pentru fostul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. Dupa decizia luata astazi de Inalta Curte de Casație și Justiție, prin care a fost desființata condamnarea de la Curtea de Apel București, prefectura capitalei anunța ca Piedone poate reveni in funcția de primar. ANunțul…

- Cristian Popescu Piedone a ieșit din inchisoare, in urma deciziei luata de magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie de achitare, ca urmare a condamnarii la patru ani de inchisoare in dosarul Colectiv. Prefectura București a anunțat ca fostul primar Cristian Popescu Piedone are dreptul sa iși…

- Condamnarea lui Gabriel Popoviciu la 7 ani de inchisoare a fost suspendata definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a respins contestatia DNA la decizia luata de Curtea de Apel Bucuresti in urma cu o luna. De asemenea, instanta a mai hotarat rejudecarea cauzei, transmite News.ro.

- Afaceristul Puiu Popoviciu este liber și se poate intoarce in Romania fara repercusiuni, asta dupa ce condamnarea la 7 ani și mandatele de arestare i-au fost anulate, printr-o decizie luata de judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție.Inalta Curte de Casație și Justiție a confirmat decizia…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus, marti, arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a primarului localitatii Corbeanca, Valeriu Anton, acuzat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie de luare de mita si spalare de bani intr-un dosar legat de retrocedari de terenuri. Initial, Tribunalul Bucuresti…

- Tribunalul București a stabilit, marți, prelungirea cu 30 de zile a arestarii preventive in cazul celor patru inculpați cercetați de anchetatorii DNA in mega-dosarul Otopeni. Aceștia sunt acuzați ca au primit sume uriașe ce urmau date drept mita pentru continuarea unor contracte de inchiriere a spațiilor…