PSD vrea anticipate: Singura soluție este întoarcerea la popor prin alegeri Partidul Social Democrat transmite prin intermediul unui comunicat de presa ca „singura soluție este intoarcerea la popor prin alegeri anticipate”. „Daca nu sunt capabili sa-și rezolve criza creata, singura soluție este intoarcerea la popor prin alegeri anticipate. PSD nu va susține din Parlament niciun guvern minoritar PNL. PSD nu va susține niciun guvern condus de PNL sau de USR-Plus. PSD exclude categoric orice scenariu de acest fel”, se arata in comunicatul PSD. „Iohannis și cele trei partide care au pierdut alegerile anul trecut sunt responsabile de criza pe care au creat-o. Daca Iohannis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

