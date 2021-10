Stiri pe aceeasi tema

- Politic Parlamentarii PSD vor vota moțiunea la vedere, anunța senatorul Danuț Cristescu octombrie 4, 2021 15:58 Partidul Social Democrat a luat decizia ca parlamentarii sai sa-și exprime votul la moțiunea de cenzura cu bilele la vedere, motivul fiind acela de a fi inlaturata, astfel, orice indoiala.…

- Deputatul PSD de Timiș, Alfred Simonis anunța ca marți va fi votata moțiunea social democraților impotriva Guvernului Cițu. Simonis se așteapta ca URS și AUR sa voteze moțiunea așa cum cum au susținut public. ”Motiunea PSD va fi votata marti! Ma astept ca USR si AUR sa voteze asa cum s-au angajat public. Trebuie…

- „Bilanțul unei guvernari eșuate!” Deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu a facut un bilanț nemilos al actualei guvernari, in contrextul in care miniștrii USR PLUS au demisionat din Guvernul Cițu. „Bilanțul unei guvernari eșuate! Dupa ce au facut joc de glezne cateva zile la rand, blocand lansarea…

- Viceprimarul Sucevei, Teodora Munteanu, risca doua sancțiuni politice in urma scandalului in care a fost implicata dupa ce a caștigat și a acceptat o motocicleta la tombola organizata la ediția de anul acesta a Bucovina Motorfest, acolo unde municipalitatea a fost unul dintre finanțatori. Liderul USRPLUS…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, vineri seara, ca va exista o discutie in cadrul partidului despre remanierea lui Alexandru Nazare, dar si despre cel care urmeaza sa-i ia locul. ”Domnul ministru Nazare si-a facut datoria ca ministru al Finantelor”, a afirmat Orban. Intrebat daca se pune…

- Ludovic Orban vrea convocarea unei ședințe urgente, vineri, in PNL, in care sa se decida retragerea sprijinului politic pentru Florin Cițu, dupa ce premierul l-a demis, fara a consulta partidul, pe Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Prim-vicepreședinte al PNL, Rareș Bogdan nu crede ca…

- Florin Cițu l-a umilit din nou pe Ludovic Orban, dupa ce l-a pus in fața faptului implinit și l-a demis pe Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, fara sa aiba acceptul statutar al partidului. Din acest motiv, Ludovic Orban pregatește o ședința de urgența in PNL, iar pe ordinea de zi ar fi…

- Unul dintre liderii marcanți ai PNL, Virgil Guran, a declarat, la emisiunea Decisiv, moderata de Catalina Porumbel la Antena 3, ca premierul Florin Cițu va trebui sa dea explicații in forurile statutare ale PNL pentru schimbarea lui Alexandru Nazare de la Finanțe. Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu,…