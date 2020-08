Stiri pe aceeasi tema

- Documentul a fost semnat intre Consiliul Judetean si Primaria din Galati, iar perioada vizata de proiectul de modernizare a Falezei Dunarii este 2021-2027. Proiectul are o valoare de 15 milioane de euro, dar nu are deocamdata finantare, speranta fiind la fonduri europene.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, luni seara, la Realitatea Plus, ca alocatiile vor fi majorate de la 1 august cu un procent ”in jurul a 15%”. Proiectul este in avizare si va intra in sedinta de Guvern din aceasta saptamana.

- ”Compania Iulius demareaza lucrarile de constructie a Palas Campus, in Iasi, o investitie care depaseste 120 de milioane de euro. Va fi una dintre cele mai mari cladiri de birouri din Romania ca suprafata, ajungand la peste 60.ooo mp inchiriabili, si va consolida centrul orasului drept o destinatie…

- Ziua de ieri nu a adus un nou director general la Aeroport. Catalin Bulgariu i-a luat prin surprindere pe administratorii aerogarii, reuniti de urgenta in urma demisiei acestuia inregistrata la Consiliul Judetean: le-a prezentat o adresa in care, in numai cateva randuri, dezminte ca si-ar fi scris demisia.…

- Consiliul Județean a anunțat miercuri caștigatorul concursului de soluții organizat pentru proiectul de reabilitare a falezei din Tulcea. Pe locul I s-a clasat proiectul denumit „Curentul”, realizat de echipa formata din arhitectul Cosmin Vizireanu, arhitectul Florin Micu și specialistul in comunicare…

- Anul 2016 a debutat in forta cu Maricel Popa presedinte la Consiliul Judetean: o descindere pe santierul modernizarii DJ 248A (Iasi-Voinesti-Tibanesti) a dus la sistarea lucrarilor. Ulterior, ninsorile abundente au facut ca, la inceputul lui 2017, aceeasi firma sa se retraga din contractul de deszapezire.…

- Pe spitalul mobil de la Lețcani, creația de imagine și mai puțin de utilitate a doi pesediști –președinți de cejeuri, s-au pus tunurile pana acum doar din prisma utilitații post-COVID și a resurselor bugetare alocate prin ingroparea unor sectoare economico-culturale. Reporterii 7Est au descoperit, insa,…

- „Anumite formatiuni politice care sunt la putere in diverse moduri - ori prin consilii judetene, ori chiar la guvrnare - au inceput sa vopseasca gardul, cum de altfel o fac de peste 30 de ani. Vedem ca toata lumea se pune la masa si incepe sa spuna ca in foarte scurt timp vor lansa proiecte importante…