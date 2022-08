Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a criticat USR, sustinand ca acest partid "isi contesta propriile masuri". "DISPERARE, numele tau este USR! Sa ajungi sa iți contești propriile masuri, asta inseamna sa fii userist! Azi sunt extrem suparați pentru ca Ministerul Sanatații condus de PSD folosește DOAR 42% din…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, sa intensifice acordarea vizelor de munca pentru muncitori din țari precum Bangladesh, Nepal și India: „Solicitarea de la mediul de afaceri este de aproximativ 100.000 de oameni”. „Am luat masuri pentru organizarea mai buna a…

- Pentru a face fața consecințelor sociale și economice generate de creșterea continua a prețurilor la gaze naturale și produse petroliere, Guvernul a aprobat modificari la Planul național de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice.

- Este alerta de holera in Republica Moldova. Autoritatile au descoperit bacteria periculoasa pe o plaja de pe malul Nistrului. In ciuda rezultatelor analizelor probelor din apa scaldatul nu a fost interzis in zona. "Are legatura cu aceste modificari ale unui trai normal pe care il are un popor. Aceasta…

- Deduceri pentru angajatii care au venituri sub 6.000 de lei și impozitare progresiva a pensiilor speciale: Masuri propuse de social-democrați Deduceri pentru angajatii care au venituri sub 6.000 de lei și impozitare progresiva a pensiilor speciale: Masuri propuse de social-democrați Partidul Social…

- Congresul american a adoptat luni o lege pentru a impiedica transportatorii maritimi sa umfle preturile, in contextul in care inflatia bate noi recorduri, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un nou scandal zguduie coalitia de guvernare. Mai multe produse se vor scumpi dupa ce TVA ar urma sa fie majorat cu 10 procente, de la 9- la 19-. Accizele la tigari ar urma sa se mareasca si revine in discutia celebra taxa de solidaritate. Presedintele Klaus Iohannis practic a desfiintat cu o zi inainte…

- Variola maimutei creeaza ingrijorare in intreaga lume. Romania va cumpara preventiv, 1000 de doze de vaccin impotriva acestei boli, chiar daca nu avem niciun caz inregistrat la noi in tara. Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca multi dintre pacientii confirmati cu virusul variolei maimutei nu…