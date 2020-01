Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu spune ca a vorbi despre iesirea la pensie la 70 de ani "este ca si cum ai recunoaste ca de fapt nu mai vrei sa mai platesti nicio pensie in Romania".

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu (PSD), a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, ca dupa 10 ani de contributie la Pilonul II de pensii, un roman va primi in medie 46 de lei la pensie si ca fondurile private de pensii pot fi un 'Caritas'.„Cresterea contributiei la 6%…

- Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, ii raspunde actualului ministru de Finante, Florin Citu, care acuza o „gaura” la bugetul de pensii. Vasilescu afirma ca in guvernarea PSD s-a redus deficitul la pensii de la 16 miliarde de lei la 3 miliarde de lei si il acuza pe Citu ca transmite mesaje…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, și-a spus parerea despre noul Executiv, la carma caruia se afla Ludovic Orban. Aceasta a transmis o critica la adresa noii guvernari, cu doar o zi inainte de alegerile prezidențiale. Mai mult, fostul ministru in guvernul PSD, le-a dezvaluit romanilor…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat miercuri seara, la un post TV, ca Alexandru a evitat orice raspuns concret la intrebari. Vasilescu, fost ministru al Muncii, a fost in comisia in care sefa PNL Bucuresti a fost audiata. „Daca era concurs de balerina, il trecea cu brio. A facut balet la intrebari. Nu…

- Sursa citata anunța schimbari pregatite de PNL, care și-ar dori o majorare de la 1 ianuarie 2020 a pensiilor, nu din septembrie 2020, prin indexarea lor. Din cauza inflației negative, ar putea fi o majorare mai mica decat cea promovata inițial, mai transmite Romania TV, Sunt purtate discuții in acest…