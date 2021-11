Deputatul social-democrat de Olt Marius Iancu declara ca PSD sustine, in cadrul negocierilor cu PNL, si reintroducerea voucherelor de vacanta, el argumentand ca masura constituie o investitie pe termen mediu si lung in sectorul turistic. "Nu este un vis! Romanii pot primi, din nou, vouchere de vacanta! Este atat de greu sa ne mai gandim la vacante si relaxare, in aceasta perioada grea, dar nu trebuie sa uitam ca avem nevoie si de aceste lucruri tocmai pentru a trece cu bine peste toate! De aceea, PSD sustine, la negocierile cu PNL, si reintroducerea voucherelor de vacanta si sprijinirea Horeca.…