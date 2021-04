Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații acuza ca, din cauza scandalurilor din interiorul coaliției, populația iși pierde increderea in vaccinare. ”Campania de vaccinare se indreapta cu pasi repezi spre un rasunator esec! Doar 30% dintre batranii si bolnavii cronici au fost vaccinati pana in acest moment, iar numarul celor…

- „Premierul Cițu trebuie sa iși depuna demisia in alb care sa se activeze daca va rata ținta de vaccinare”, spun social-democrații, care susțin ca doar 30% dintre batranii și bolnavii cronici au fost vaccinați iar campania de vaccinare se indreapta cu pași

- Social-democrații afirma ca premierul Cițu „trebuie sa iși depuna demisia in alb care sa se activeze daca va rata ținta de vaccinare”, in contextul in care doar 30% dintre batranii și bolnavii...

- Campania de vaccinare se indreapta cu pași repezi spre un rasunator eșec, in condițiile in care doar 30% dintre batranii și bolnavii cronici au fost vaccinați, susțin social-democrații: „Premierul Cițu trebuie sa iși depuna demisia in alb care sa se activeze daca va rata ținta de vaccinare”, potrivit…

- Campania de vaccinare se indreapta cu pași repezi spre un rasunator eșec, in condițiile in care doar 30% dintre batranii și bolnavii cronici au fost vaccinați, susțin social-democrații: „Premierul Cițu trebuie sa iși depuna demisia in alb care sa se activeze daca va rata ținta de vaccinare".…

- Operatorii din turism iau in calcul testarea anti-COVID a clienților „pe costurile operatorilor”, pentru redeschiderea cat mai rapida a unitaților hoteliere, a declarat Dragos Petrescu, secretar general al Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor (OPHR), conform spotmedia.ro . Reprezentantii…

- Președintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, intalniri de lucru cu premierul Florin Citu si mai multi ministri ai Executivului, la finalul carora a sustinut o declaratie de presa. Presedintele a tinut sa sublinieze ca „merge foarte bine campania de vaccinare”, iar zilele acestea „vom avea deja persoana…

- Prim-ministrul Florin Citu a avut luni o convorbire cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, unul dintre principalele subiecte fiind cel privind campania de vaccinare impotriva COVID, context in care seful Executivului de la Bucuresti a exprimat speranta ca, in curand, cetatenii romani vor putea din…