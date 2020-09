Stiri pe aceeasi tema

- Discursuri fulminante la Congresul PSD. "In plan politic, in plan sociologic toate suna foarte bine, in teorie, nu! Daca ramanem tot așa, nu au dreptate romanii cand spun ca este "aceeași Marie, cu alta palarie". Sa nu zicem ca Maria noastra este cea mai frumoasa, cea mai buna. Este nevoie de o alta…

- Congres PSD cu miza uriașa! Social-democratii isi aleg sambata viitorul lider. Marcel Ciolacu si Eugen Teodorovici se lupta sa obtina sefia PSD. Peste 1500 de reprezentanti ai organizatiilor PSD din toata tara vor decide, sambata, viitorul presedinte al partidului. Congresul PSD va fi online, dar delegatii…

- "Pentru o corecta informare a opiniei publice referitor la aserțiunile de pe agențiile media potrivit carora PSD mi-a retras sprijinul de a candida la Primaria Sectorului 2 fac urmatoarele precizari: inca din data de 11 iunie am avut, la solicitarea lor, mai multe intalniri cu lideri de varf ai PSD…

- "Daca am trai intr-o societate normala, dupa gafele pe care le-a facut in aceasta perioada ministrul Sanatații, acesta ar trebui sa plece din funcție sau sa fie demis de catre premier. Intr-o situație de criza sanitara, nu e suficient sa fii prezent la serviciu, ci trebuie sa iei și decizii foarte bune,…

- "Marirea nu acopera nici scumpirea la fructe", a spus Gabriela Firea. Florin Citu anunta majorarea alocatiilor pentru copii: "Procentul de crestere va fi in jur de 15%, iar de la 1 ianuarie vom face o alta crestere" "Legea o vom aplica și vom crește alocațiile incepand cu…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a iesit, duminica, la scurt timp dupa lansarea aliantei Pro Bucuresti 2020, cu un mesaj in care il acuza pe Victor Ponta de "tradare", miscarea fostului premier ajutandu-l pe Nicusor Dan, in opinia liderului PSD. "Așa-zisa alianța anunțata de Victor Ponta…

- Social-democratii acuza Guvernul PNL ca „taie un sfert din painea romanilor”, iar liberalii pregatesc scumpiri pana in toamna. Partidul, condus interimar de Marcel Ciolacu, estimeaza ca din cauza recoltelor slabe pretul la paine va creste, ceea ce va duce la scaderea nivelului de trai al romanilor,…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, o acuza de minciuna pe Violeta Alexandru, ministrul Muncii si presedinte PNL Bucuresti, dupa ce aceasta a sustinut ca social-democratii ar cauta alt candidat la Primaria Capitalei in locul Gabrielei Firea."Candidatul PSD la Primaria Capitalei…