PSD explică de ce a amânat votul PSD explica de ce a amanat votul. Social – democrații susțin ca, deși sunt extrem de ingrijoraț de situația sanitara din țara, „un proiect de lege de o asemenea importanța, care afecteaza drepturile și libertațile fundamentale ale cetațenilor, nu trebuie și nu poate fi expediat fara o dezbatere serioasa“. Reprezentanții partidului admit ca un bolnav contagios trebuie izolat pentru a nu raspandi boala. Surpriza in Senat, in cazul legii izolarii și carantinei Intr-o postare pe pagina de FB a formațiunii politice ei precizeaza insa ca„ modul in care se pune in practica carantinarea, izolarea sau… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

