- Ministrul de Interne, Marcel Vela, l-a delegat pe secretarul de stat Gheorghe Sorescu sa conduca sedintele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor locale. Reprezentantii PSD sustin ca Vela trebuie sa demisioneze.

- "Ministrul de Interne, Marcel Vela, trebuie sa demisioneze! Șmecheria cu suspendarea din Comisia pentru organizarea alegerilor nu merge! Ori ești candidatul Marcel Vela, ori ești ministrul de Interne Marcel Vela. Nu poți fi și candidat și șeful celor care vegheaza ca alegerile sa se…

- PSD solicita demisia ministrului de Interne, Marcel Vela, cel care s-a autosuspendat din funcție pentru a candida la alegerile locale. Cei de la PSD susțin ca Marcel Vela nu poate sa fie și candidat, dar și șeful celor care vegheaza la buna organizare a alegerilor.Citește și: VERDICT POLITIC…

- Președintele Klaus Iohannis i-a cerut direct ministrului de Interne, Marcel Vela, sa vina public cu explicații pentru intalnirea din miez de noapte dintre șefii Poliției și membrii clanului Duduianu.Citește și: SURSE PSD - Moțiunea de cenzura intra la vot dupa inceperea anului școlar (scenariu)…

- "Tinand cont de actualul context generat de pandemia de COVID-19, reprezentantii institutiilor cu responsabilitati in organizarea si desfasurarea alegerilor au subliniat, in cadrul sedintei Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor locale, importanta unei…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a adoptat, miercuri, planul general de masuri cu privire la alegerile locale din 27 septembrie."Tinand cont de actualul context generat de pandemia de COVID-19, reprezentantii institutiilor cu responsabilitati in organizarea si desfasurarea alegerilor au…

- bull; Seful Internelor a adaugat ca aceasta initiativa se va materializa in aceasta vara.Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a anuntat in aceasta dimineata ca se fac demersuri pentru dotarea cu body cam urilor a unitatilor de politie. "Ne dorim ca, intr un timp cat mai scurt, dupa ce am facut…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, amendamentul USR care propunea organizarea alegerilor locale timp de doua zile, respectiv 26 si 27 septembrie. Comisia juridica a Camerei a adoptat un raport de admitere pentru initiativa de lege a UDMR privind localele, care stabileste ca data alegerilor sa fie…