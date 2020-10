Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Sector 6, Gabriel Mutu, candidatul formațiunii pentru inca un mandat, cere biroului electoral anularea alegerilor din acest sector, susținand ca a constatat „fapte de natura frauduloasa”. „Sesizare cu privire la rezultatul alegerilor locale din Sectorul 6, București, ca fiind nereal,…

- Gabriel Mutu, primarul in funcție al Sectorului 6, președintele PSD Sector 6, cere biroului electoral anularea alegerilor din sector susținand ca a constatat „fapte de natura frauduloasa in secții de vot”. Mutu a pierdut alegerile de duminica la aproape noua procente in fața lui Ciprian Ciucu (PNL),…

- PSD Sector 1 a trimis joi, Biroului Electoral Central, o cerere de revenire prin care solicita „reanalizarea cererii de anulare a alegerilor pentru funcția de Primar al Sectorului 1 București”, cu examinarea tuturor elementelor probatorii, inclusiv a noilor imagini video aparute miercuri seara.PSD…

- Marcel Ciolacu vrea anularea alegerilor pe București, acuzand ca USR-PLus le-ar fi fraudat. De partea cealalta, primarul ales al sectorului 1, Clotilde Armand, a spus ca "niciodata nu e prea tarziu pentru arestarea Gabrielei Firea și a lui Dan Tudorache.

- Primarul in funcție de la Sectorul 1 cere anularea alegerilor pe București și repetarea votului. Asta dupa ce Antena 3 a difuzat imagini video in care membrii USR scot un sac cu voturi din sala de numarare de la Sectorul 1.Citește și: Clotilde Armand revine cu precizari dupa imaginile Antena…

- Gabriela Firea se alatura celor care contesta corectitudinea votului de duminica, de la alegerile locale. Firea, care a pierdut Primaria Capitalei in favoarea lui Nicușor Dan, vorbește și ea despre contestarea rezultatului alegerilor. „Sunt indicii ca lucrurile nu au fost corecte in toate secțiile de…

- Invins de liberalul Ciprian Ciucu la alegerile locale, Gabriel Mutu, cel care a fost primarul Sectorului 6 in ultimii patru ani, le-a mulțumit bucureștenilor care l-au susținut și i-a cerut succesorului sau sa-i continue proiectele."Va mulțumesc pentru toate gandurile bune, pentru mesajele și pentru…

- Saisprezece candidati, inscrisi in cursa pentru fotoliul de primar in Sectorul 6, vor incerca sa convinga alegatorii ca merita sa le acorde votul pe 27 septembrie, potrivit Agerpres. Biroul Electoral de Circumscriptie a constatat ramanerea definitiva a celor 16 candidaturi pentru functia de primar…