Stiri pe aceeasi tema

- Dilema shakespeariana in comuna de langa baza NATO: se infrunta fiul si varul fostului primar, Ion Aliman, cel care a fost ales de oameni și dupa moartea lui. Dar a lasat un mare of in comuna: gazele. La umbra scutului care-i protejeaza de rachete, nu si de canicula, locuitorii din Deveselu au de facut…

- Tenismanul moldovean Radu Albot (31 ani) a fost invins de un elvetian de 18 ani, Dominic Stephan Stricker (335 ATP), cu 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), miercuri, in prima runda a turneului ATP pe iarba de la Stuttgart, dotat cu 543.210 euro. Stricker, beneficiarul unui wildcard, va juca in optimile de finala…

- Bugetul municipiului Bucuresti a fost adoptat in sedinta de vineri, cu un amendament propus de primarul general, intrunind 34 de voturi favorabile. Bugetul cu amendamentul primarului general a fost adoptat cu 34 de voturi "pentru", 5 "impotriva" si 15 abtineri. AMENDAMENTUL poate fi…

- Daniel Olteanu a fost ales, sambata, președinte al Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE), acesta fiind votat cu majoritate de voturi de catre delegații prezenți online la Congresul partidului. Au votat 999 delegați, iar moțiunea propusa de Daniel Olteanu a primit un numar de 818 voturi.…

- Candidatul de stanga Pedro Castillo conduce in primul tur al alegerilor prezidentiale din Peru cu 15,80% din voturi, potrivit primelor rezultate oficiale date publicitatii dupa numararea a 11,4% din sufragii, transmite luni Reuters. Castillo este urmat de economistul liberal Hernando de Soto, cu…

- Candidatul de stanga Pedro Castillo conduce in primul tur al alegerilor prezidentiale din Peru cu 15,80% din voturi, potrivit primelor rezultate oficiale date publicitatii dupa numararea a 11,4% din sufragii, transmite luni Reuters. Castillo este urmat de economistul liberal Hernando de…

- Antrenorul Universitații Craiova , Marinos Ouzounidis, a fost mulțumit de prestația alb-albaștrilor de la Giurgiu, cu FCSB, dar nu s-a impacat cu rezultatul final. „Cred ca am fi meritat sa caștigam. Cateodata iți creezi foarte multe ocazii și nu reușești sa caștigi, cum a fost astazi. Au facut un meci…

- România și Germania joaca un meci decisiv pentru calificarea din faza grupelor la Euro 2021 rezervat naționalelor Under 21. Calculele calificarii sunt complexe în funcție de fiecare rezultat în parte, dar exista și un scor la care cele doua formații merg braț la braț în Final…