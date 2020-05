Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a anuntat ca social democratii vor pregati o motiune de cenzura la adresa Guvernului Orban, care va fi depusa „daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost”. „Am avut o luna, o luna si jumatate in care chiar ne-am asumat acest lucru: ii lasam si venim…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a anuntat ca social democratii pregatesc o motiune de cenzura la adresa guvernului, care va fi depusa "daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost", potrivit Agerpres.

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a anuntat ca social democratii pregatesc o motiune de cenzura la adresa guvernului, care va fi depusa "daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost". "Am avut o luna, o luna si jumatate in care chiar ne-am asumat acest lucru: ii lasam si venim cu idei.…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat sambata ca o motiune de cenzura nu este oportuna in timpul situatiei de urgenta si in timpul pandemiei de coronavirus, insa a atras atentia ca, in cazul in care Guvernul "va continua sa neglijeze prioritatile Romaniei si ale oamenilor", social-democratii…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunta, luni, ca va depune motiune de cenzura pentru demiterea Guvernului Ludovic Orban, daca masurile propuse de Adrian Streinu Cercel, de izolare inca 3 luni a ce...

- Moțiunea va fi depusa daca actualul Executiv va continua cu „abordarea pompieristica", a declarat președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, la „Marius Tuca Show", relateaza Mediafax. Marcel Ciolacu a declarat ca nu va fi depusa moțiunea de cenzura cat timp Romania se confrunta cu pandemia.…

- Guvernul de coalitie aflat la conducerea Kosovo de mai putin de doua luni a fost rasturnat de la putere in urma unei motiuni de cenzura, punctul culminant al unor lupte interne care priveaza astfel acest teritoriu sarac de conducerea in toiul pandemiei noului coronavirus, relateaza AFP, scrie Agerpres.Motiunea…

- Guvernul de coalitie din Kosovo a fost demis miercuri printr-o motiune de cenzura, punctul culminant al luptelor interne pentru putere care priveaza teritoriul sarac de conducere in plina pandemie de coronavirus, relateaza AFP. Motiunea de cenzura, depusa de partidul minoritar in coalitia…