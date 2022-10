Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea PSD pentru postul de ministru al Apararii este senatorul Angel Tilvar. Propunerea a ajuns deja la premierul Nicolae Ciuca, iar acesta a transmis-o mai departe catre presedintele Klaus Iohannis, potrivit unui comunicat oficial al Guvernului Romaniei. Dupa ce decizia a fost luata in cadrul…

- OFICIAL| PSD l-a votat pentru funcția de ministru al Apararii pe Angel Tilvar: Este doctor in științe umaniste PSD l-a votat pentru funcția de ministru al Apararii pe Angel Tilvar: Este doctor in științe umaniste Consiliul Politic National al PSD l-a votat, luni, in unanimitate, pe senatorul Angel Tilvar…

- Consiliul Politic National al PSD l-a votat, luni, in unanimitate, pe senatorul Angel Tilvar (60 de ani), drept propunere a formațiunii pentru funcția de ministru al Apararii, demnitate ocupata interimar de premierul Nicolae Ciuca dupa demisia fostului ministru Vasile Dincu. Tilvar a obținut votul…

- Consiliul Politic National al Partidului Social Democrat se reuneste luni, de la ora 16.00, la sediul central al PSD din Soseaua Kiseleff, pe agenda conducerii social-democrate fiind nominalizarea unui nou ministru la Aparare, dupa demisia lui Vasil Dincu. Ministrul desemnat de partid pentru a prelua…

- „Ii respect decizia lui Vasile Dincu și ii mulțumesc pentru activitatea sa in cadrul Ministerului Apararii Naționale.Am avut deja o discuție cu premierul Ciuca și i-am solicitat sa preia interimatul la MAPN, pentru ca Romania are obligația sa asigure stabilitate pe flancul estic al NATO”, a spus Marcel…