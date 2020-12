Dupa condamnarea avocatului Robert Roșu in Dosarul Ferma Baneasa, dupa ce fusese achitat la Curtea de Apel Brașov, sute de avocați au protestat luni, 21 decembrie, in București și in mai multe orașe din țara. „Interzicerea identificarii avocatului cu clientul”, „#alaturideRobert”, „Alinierea justitiei penale la rule of law” – sunt mesajele de pe pancartele purtate de avocatii protestatari pe treptele din interiorul Palatului de Justitie. Gestul avocatilor vine dupa ce Uniunea Barourilor din Romania (UNBR) a criticat dur condamnarea avocatului Robert Rosu si a anuntat ca sustine protestul, inclusiv…