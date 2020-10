Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri violente s-au produs joi in Jakarta si alte cateva orase din Indonezia, in a treia zi de manifestatii la care au participat zeci de mii de persoane impotriva unei noi legi care limiteaza drepturile angajatilor, relateaza AFP potrivit Agerpres. Politia a folosit gaze lacrimogene in capitala…

- Forțele de ordine din Belarus au folosit muniții cu gaze lacrimogene și zgomot impotriva participanților la protestul neautorizat de la Gomel. Acest lucru a fost raportat duminica catre TASS de serviciul de presa al Direcției Afaceri Interne a Comitetului Executiv Regional Gomel."Confirm ca…

- Șase persoane au fost ranite si patru au fost arestate in urma ultimului protest spontan de la Madrid. Politia spaniola a intervenit in forta dupa ce agentii au fost provocati de manifestanti, nemultumiti de restrictiile sanitare din Madrid.Citește și: VERDICT - 10 cu Dana Budeanu: Interviu…

- Ceremonia de investire a președintelui Alexander Lukashenko, ținuta in secret a scos mii de oameni in strada in marile orașe din Belarus. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa, ca sa impraștie mulțimea. Zeci de persoane au fost arestate.

- Pentru a doua noapte consecutiva, capitala Minsk și mai multe orașe din Belarus au fost scena unor proteste fața de realegerea lui Aleksandr Lukașenko. Poliția din Minsk a tras cu gloanțe de cauciuc pentru a dispersa mulțimea, iar un protestatar a murit.

- Scene de teroare pe strazile din Belarus dupa ce au fost anuntate primele rezultate ale alegerilor prezidentiale: Alexandr Lukashenko – 80%, iar Svetlana Tihanovskaya – 7%. Mii de oameni au iesit in strada dupa incheierea scrutinului electoral, scandand „Pleaca Lukashenko!”. Politia a folosit tunuri…

- La Beirut au loc proteste violente, manifestantii intrand in conflict cu fortele de ordine. Libanezii au iesit in strada sa ceara demisia Guvernului. Oamenii dau vina pe autoritati pentru...

- 18 ofiteri de politie au fost raniti în actiunea de dispersare a mitingului de protest organizat sâmbata la Berlin împotriva masurilor impuse de autoritati pentru a opri raspândirea noului coronavirus. Trei politisti au fost internati.…