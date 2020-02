Stiri pe aceeasi tema

- Proteste violente si confruntari cu politia au izbucnit in mai multe regiuni din Ucraina, dupa ce un e-mail transmis in masa, care pretindea ca apartine ministerului Sanatatii din Ucraina, a raspandit informatia falsa potrivit careia ar exista 5 cazuri de coronavirus in tara.

- Locuitorii unui oras din centrul Ucrainei s-au ciocnit joi cu politia, au ars cauciucuri si au aruncat cu proiectile intr-un convoi de autobuze care transportau la un sanatoriu persoane evacuate din provincia chineza Hubei plasate in carantina, relateaza Reuters.

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a declarat, miercuri, dupa audierea din comisiile parlamentare de specialitate ca in Bucuresti exista un centru de 40 de locuri destinat persoanelor suspecte de...

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a afirmat, miercuri, la audierea din comisiile parlamentare de specialitate ca decizia de demitere din functia de sef de sectie a profesorului Mircea Beuran nu ii apartine, aceasta fiind luata de catre managerul Spitalului de Urgenta Floreasca. „Demiterea…

- Autoritațile sanitare din Ialomița au dispus in aceasta saptamana izolarea la domiciliu a patru cetațeni de naționalitate chineza, recent reveniți in țara din China. Aceștia au drept de ședere in zona Sinești-Urziceni și au calatorit peste hotare pentru a sarbatori alaturi de rudele din strainatate…

- Un prim caz de infectare cu coronavirus a fost detectat la Bruxelles la unul dintre pasagerii zborului care a repatriat duminica circa 250 de persoane, in principal europeni, din orasul chinez Wuhan, a anuntat marti ministrul belgian al Sanatatii, citat de AFP. Potrivit autoritatilor, la bordul acestei…

- Aceasta repatriere se va face cu acordul autoritatilor chineze si sub supravegherea unei echipe medicale. Dupa sosirea in Franta, persoanele repatriate vor ramane in carantina, intr-un loc inca neprecizat, timp ce 14 zile, perioada de incubatie a virusului.Ministrul francez al sanatatii a estimat ca…

- Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a intrors din China, a trecut prin Wuhan, locul unde au aparut primele cazuri de contaminare cu coronavirus. El este spitalizat intr-un salon izolat si a intrat in contact cu…